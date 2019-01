Facebook hat gelogen: Apple hat Daten-Sammel-App verbannt

Die Research App von Facebook sorgte vor Kurzem für Aufsehen. Facebook bewarb diese gezielt an Personen im Alter von 13 bis 35 Jahren. User bekamen bis zu 20 US-Dollar im Monat dafür, dass die App ihre gesamten Online-Aktivitäten am Smartphone an Facebook übermittelte, inklusive Unterhaltungen in Chat-Diensten, verschickte Fotos, Adressen besuchter Websites und Ortsdaten. Auch die Einkäufe bei Amazon sollten die Probanden preisgeben.

Weil Apple solche Apps eigentlich verbietet, hat Facebook einen Workaround genutzt, damit die App auf iPhones installiert werden kann. Als das gestern bekannt und darüber berichtet wurde, dass auch dieser Workaround gegen Apples Richtlinien verstoße, nahm Facebook vorsorglich freiwillig die App offline – behauptete das soziale Netzwerk zumindest.