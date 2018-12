Handy-App lässt Sehbehinderte Emotionen erkennen

Handy erkennt Texte

Ein ähnliches Projekt für taubstumme Kinder hat Huawei erst kürzlich umgesetzt. Dabei werden die Texte in ausgewählten Kinderbüchern ebenso von der KI-unterstützten Handy-Kamera erkannt in Gebärdensprache umgesetzt und am Smartphone-Display dargestellt.

Die Digitalisierung habe Menschen mit Behinderung vor neuen Herausforderung gestellt, aber auch zahlreiche neue Hilfsmittel hervorgebracht, erklärt Daniel Dullnig, Geschäftsführer des Diakoniewerks, das gemeinsam mit Huawei und der Österreichischen Blindenwohlfahrt die „Facing Emotions“-App in der Praxis testen wird. „Auf unserem Online-Portal lifetool.at informieren wir über entsprechende elektronische Hilfsmittel und Spezialsoftware für Menschen mit Behinderung“, sagt Dullnig im Gespräch mit dem KURIER.

Dort sind etwa spezielle Computermäuse, Smartphone- und Tablet-Apps sowie weitere elektronische Kommunikationshilfen gelistet, die Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag und der Berufswelt unterstützen können. „Die Nutzung neuer Technologien erleichtert ihnen den Zugang zu Wissen, Information, Bildung und Unterhaltung und trägt darüber hinaus dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit Sehbehinderung zu verbessern“, sagt Dullnig.