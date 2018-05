Instagram warnt vor übermäßiger Nutzung

Instagram weist Nutzer darauf hin, wenn diese alle Beiträge in ihrem Feed gesehen haben. Das berichtet TechCrunch, das die Funktion in der App entdeckt hat. Die Funktion wird offenbar derzeit getestet und bezieht sich auf Beiträge, die in den vergangenen 48 Stunden veröffentlicht wurden. Instagram will damit offenbar auch auf die zunehmende Kritik reagieren, Social Media wirke suchterregend und würde alles versuchen, um den Nutzer auf der Plattform zu halten.