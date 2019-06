Raiffeisen bringt neue Mein ELBA-App und schafft smsTAN ab

pushTAN statt smsTAN

Durch das neue Autorisierungsverfahren pushTAN wird das Einloggen und das Freigeben von Überweisungen nun noch einfacher. Um sich künftig in die Mein ELBA-App am Smartphone oder in das Mein ELBA Internetbanking am Computer einzuloggen, verwendet man einen selbst gewählten, fünfstelligen Signatur-Code. In die neue Mein ELBA-App am Smartphone kann man sich auch mithilfe von Fingerabdruck-Scan (Touch ID) oder Gesichts-Scan (Face ID) einloggen - so wie man sein Handy entsperrt.

Wollte man bisher eine Überweisung freigegeben, hat man den TAN-Code per SMS zugesandt bekommen. Nun wird diese smsTAN durch das neue Autorisierungsverfahren pushTAN ersetzt. Um in Mein ELBA auf einem Computer eine Überweisung freigeben zu können, muss man nur mehr den fünfstelligen Signatur-Code eingeben. In der Mein ELBA-App kann man dafür auch den Fingerprint-Scan oder Face ID nutzen.