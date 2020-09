WhatsApp: Bald Fingerabdruck-Login am Desktop

WhatsApp soll eine Desktop-Variante einführen, in die sich Nutzer künftig per Fingerabdruck einloggen können. Aktuell erfolgt die Identifizierung für die Web-Version über das Scannen eines QR-Codes, in der neuen Beta-Version der App ist laut WhatsApp-Leaker WABetaInfos nun aber ein Hinweis aufgetaucht, das sie bald per Fingerabdruck vonstattengehen könnte.

Ob der QR-Code dadurch ersetzt wird, ist vorerst noch nicht klar. Eine offizielle Bestätigung seitens des Unternehmens gibt es nicht.