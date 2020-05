Alibaba-Börsengang fällt größer aus als erwartet

Das Unternehmen bietet insgesamt 320 Millionen Anteilsscheine an. Bislang liegt die Preisspanne zwischen 60 und 66 Dollar, das Emissionsvolumen damit bei gut 21 Milliarden Dollar. Damit würde Alibaba den Börsengang von Facebook im Mai 2012 mit einem Volumen von 16 Milliarden Dollar in den Schatten stellen. Bei Ausübung einer Mehrzuteilungsoption würde Alibaba sogar rund 24 Milliarden Dollar erreichen und damit auch den bislang weltgrößten Börsengang übertreffen, den die Agricultural Bank of China mit gut 22 Milliarden Dollar 2010 hinlegte. Am Donnerstag gibt Alibaba voraussichtlich den Ausgabepreis für seine Aktien bekannt. Für Freitag ist dann das Debüt an der New Yorker Börse vorgesehen.