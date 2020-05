Amazon startet eigenen Online-Bezahldienst

Das US-Onlinekaufhaus Amazon startet einen eigenen Bezahldienst. Kunden können künftig auch auf anderen Internetseiten mit ihrem Amazon-Konto bezahlen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Sie müssen sich dafür einfach mit ihrem Nutzernamen und Passwort einloggen, die Abrechnung erfolgt über die bei Amazon gespeicherte Bankverbindung oder Kreditkarte. Kunden seien in diesem Fall genauso geschützt wie bei Einkäufen auf Amazon selbst.

„Login and Pay with Amazon“ ist für Computer sowie auf Smartphones und Tablets verfügbar, wie Amazon mitteilte. Ob das Angebot auch in Deutschland und Österreich verfügbar sein wird, konnte Amazon zunächst nicht sagen. Das Unternehmen tritt mit dem Dienst in Konkurrenz vor allem zu Paypal, das sich als Internet-Bezahldienst weltweit etabliert hat und zum Amazon-Konkurrenten eBay gehört. Auch Facebook testet seit kurzem einen Dienst, bei dem sich Nutzer mit ihren Login-Daten für das soziale Netzwerk bezahlen können.