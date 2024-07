Chinesischer Mini-Hubschrauber fliegt mit Sonnenlicht unendlich lang

Chinesische Forscher haben eine winzige Solar-Drohne namens CouloumbFly entwickelt, die ihr eigenes Gewicht allein mit Sonnenlicht tragen kann. Wenn die Sonne scheint, soll die Mini-Drohne, die gerade einmal so viel wiegt wie 4 Büroklammern (4,21 g), den ganzen Tag lang fliegen. Angetrieben wird das Gerät von Rotoren, die mit einem Durchmesser von lediglich 20 cm 600-mal kleiner sind als die von vergleichbaren solarbetriebenen Drohnen. Andere Fluggeräte dieser Art können derzeit nur etwa 10 Minuten in der Luft bleiben.

Bei einem Testflug war die Drohne innerhalb von einer Sekunde in der Luft und flog dann eine Stunde lang ohne nachlassende Leistung. Der Versuch wurde jedoch durch einen mechanischen Fehler abgebrochen, der die Drohne abstürzen ließ.

Elektrostatischer Motor ist Kernstück

Der Mini-Hubschrauber erzeugt seinen Auftrieb allein durch Solarenergie – das ist außergewöhnlich. Dazu wurde ein extrem leichter, stark abgespeckter Elektromotor eingebaut, der nur 1,52 g wiegt. Dieser elektrostatische Motor funktioniert mit positiv und negativ geladenen Statorplatten, die wie Laschen am Rahmen nach außen hängen. Dahinter befindet sich der Rotor, der wie ein ringförmiger Zaun mit 64 dünnen Platten angeordnet ist. An den Statorplatten sind Bürsten, die Ladung an die inneren Rotoren weitergeben, der sich dadurch dreht. Diese Drehbewegung treibt wiederum den Propeller an, der obendrauf sitzt.