Wie Cyborg-Käfer Menschen unter Schutt aufspüren können

Kommt es zu Erdbeben oder brechen Minen zusammen, werden oft Menschen unter den Trümmern verschüttet. Ist man schnell genug, besteht für Menschen aber immer noch die Chance, geborgen zu werden.

In Zukunft könnten Cyborg-Käfer dabei helfen, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen. Entwickelt wurden sie von Forschern der University of Queensland, der University of New South Wales und der Nanyang Technological University in Singapur. Die Studie dazu wurde in der Zeitschrift Advanced Science veröffentlicht.

ZoBorgs für Katastropheneinsätze

Die lebenden Käfer namens “ZoBorgs” sind mit einem kleinen Rucksack ausgestattet und können Wände, Hindernisse und schräge Oberflächen erklimmen, sowie in jene Ecken gelangen, die Roboter nicht erreichen. In dem Rucksack befindet sich ein Mikrochip, der elektrische Signale über Elektroden an die Antennen oder Vorderflügel des Käfers weiterleitet.