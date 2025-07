NASA testet Baby-Modell von leisem Überschalljet X-59

Die Tests fanden in einem speziellen Windtunnel für Überschallgeschwindigkeit in Japan statt.

So leise wie das Zuschlagen einer Autotür, statt ohrenbetäubender Donner: Das will die NASA mit X-59 erreichen. Der Überschallknall , der beim Durchbrechen der Schallmauer entsteht, soll mit dem Flugzeug von über 120 Dezibel auf etwa 75 Dezibel gesenkt werden.

Denn die JAXA betreibt in Chōfu, Japan einen Überschall-Windtunnel . Damit ist es möglich, eine Umgebung zu simulieren, die der Reisegeschwindigkeit der X-59 entsprechen wird. Das ist die 1,4-fache Schallgeschwindigkeit (Mach 1,4 ). Das sind in etwa 1.700 km/h.

Mehrere private Unternehmen arbeiten ebenfalls an leiseren Passagiermaschinen mit Überschallgeschwindigkeit, um die Nachfolge der legendären Concorde anzutreten. Die Concorde bekam damals wegen dem Überschallknall Flugverbot über einigen Ländern und musste sich über den anderen an strenge Geschwindigkeitslimits halten.

Das schränkte die möglichen Routen ein und die Concorde konnte nicht ihr volles Potenzial ausspielen. Dennoch konnte sie die Strecke New York – London in 2:53 Stunden bewältigen und New York – Paris in 3:30 Stunden. Wegen zu hoher Kosten und zu wenig Passagieren wurde der Betrieb der Concorde 2003 eingestellt.