Amazon-Verteilzentrum eröffnet: Gewerkschaft nicht eingeladen

In der Halle des Verteilzentrums in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) arbeiten 150 Mitarbeiter auf 9800 Quadratmetern im Schichtbetrieb. Wie Amazon-Standortleiter Tobias Hildebrand erklärt, handelte es sich zunächst um einen Testbetrieb: „Wir mussten erst die Abläufe kennenlernen, um uns so zu verbessern.“

Von dem Zentrum nordöstlich von Wien aus werden täglich bis zu 30.000 Pakete in den Ballungsraum Wien verschickt. Weitere Zentren sind in Österreich vorerst nicht geplant. Die Pakete kommen von den großen europäischen Logistikzentren an, werden sortiert und dann von regionalen Lieferpartnern ausgeliefert. Zurzeit sind rund 250 Fahrzeuge täglich für Amazon Logistics im Einsatz.