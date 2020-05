Apple kauft Kinect-Entwickler PrimeSense

Tritt Apple in die Fußstapfen von Microsoft bei der Bewegungssteuerung? Der iPhone-Konzern soll an dem Unternehmen interessiert sein, von dem die ersten Kinect-Geräte für die Xbox kamen - oder es sogar schon gekauft haben. Die Rede ist von der Firma PrimeSense, von der die Kinect-Bewegungssteuerung in Microsofts Spielekonsole Xbox 360 stammt.

Die Verhandlungen seien in der Abschlussphase, schrieb das „Wall Street Journal“-Blog „All Things D“ am späten Sonntag. Zuvor hatte die israelische Zeitung „Calcalist“ geschrieben, Apple habe den Deal bereits für 345 Millionen Dollar besiegelt. Nach Informationen von „All Things D“ könnte der Preis etwa 20 Millionen Dollar höher ausfallen.