Apple macht Swatch-Chef nicht nervös

„Wir leben nicht im Rhythmus von Cupertino oder nicht-Cupertino“, sagte Konzernchef Nick Hayek am Mittwoch in Zürich in Anspielung auf den Hauptsitz des US-Technologieriesen in Kalifornien. „Das hat auf unsere Planung überhaupt gar keine Auswirkung.“ Die Schweizer Uhrenindustrie sei unter Druck wegen des starken Frankens, nicht wegen Neuentwicklungen bei Smartwatches. „Wir sind nicht nervös“, erklärte Hayek weiter. „Wir haben das Know-how, und wir tun die Dinge, die wir tun müssen.“

Im nächsten Jahr will der Konzern eine „ Swatch Touch“, eine Uhr mit Zusatzfunktionen, auf den Markt bringen, wie der Konzernchef kürzlich im Reuters-Interview ankündigte. Hayek denkt hier auch an Schrittzähler und das Messen des Kalorienverbrauchs. Zum Zeitpunkt wollte er sich aber nicht in die Karten blicken lassen. „Sie werden es erfahren, wenn der Konsument in den Genuss dieses Produktes kommt“, erklärte er bei der Pressekonferenz.