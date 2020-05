Apple und Google bleiben wertvollste Marken

Die ersten Marken aus Deutschland in der Interbrand-Rangliste sind die Autobauer Mercedes-Benz auf Platz zehn und BMW auf Platz elf. Die Autoindustrie ist auch an anderer Stelle stark: VW und Audi verzeichneten beim errechneten Markenwert mit die höchsten Zuwächse mit 23 beziehungsweise 27 Prozent. Das Logistik-Unternehmen DHL schaffte es zum ersten Mal in die Liste auf Platz 81. Fast alle deutschen Marken verzeichnen demnach deutliche Wertzuwächse. An der Spitze stehen Audi und Volkswagen mit 27 und 23 Prozent Markenwertsteigerung.

Einen herben Abstieg legte Nokia hin. Der einst starke finnische Handybauer verkaufte seine Geräte-Sparte an Microsoft und umfasst jetzt nur noch die Bereiche Netzwerk-Technik und Kartendienste. Die Marke Nokia büßte laut Interbrand 44 Prozent an Wert ein und purzelte auf Platz 98, von Platz 57 im Vorjahr.