BT übernimmt deutschen Mobilfunker EE für 16,6 Mrd. Euro

Die britische Telecom ( BT) übernimmt das Mobilfunkunternehmen EE - eine Tochter von Deutscher Telekom und Orange - für 12,5 Milliarden Pfund (16,74 Milliarden Euro). Das teilten die BT Group sowie die Deutsche Telekom am Donnerstag in London mit. Nach dem Vollzug der Transaktion wird die Deutsche Telekom mit einem Anteil von rund 12 Prozent größter Aktionär von BT, weil sie einen Kaufpreisanteil von 5,1 Milliarden in Aktien erhält.

„Die Transaktion ist weit mehr als die Schaffung des führenden integrierten Mobil- und Festnetzanbieters in der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas“, sagte der Vorstandschef der Deutschen Telekom, Tim Höttges. Die Unternehmen schafften die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit in der Zukunft. Die Deutsche Telekom darf künftig auch ein Mitglied in den BT-Verwaltungsrat entsenden.