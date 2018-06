Carsharing-Anbieter Car2Go baut Flotte in Wien kräftig aus

Der Carsharing-Anbieter car2go, der zum Daimler-Konzern gehört, vergrößert in den nächsten Wochen seine Flotte in Wien um insgesamt 120 Fahrzeuge. In der Bundeshauptstadt werden dann 800 Autos zur Verfügung stehen. Größere Flotten gebe es nur in Berlin und in Vancouver, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung betonte.