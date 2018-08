"Die Blockchain macht nicht immer Sinn"

Nach Bitcoin und Chatbots ist Blockchain das nächste Buzzword. Viele Start-ups, die vor ein, zwei Jahren noch an derartigen Projekten gearbeitet haben, konzentrieren sich jetzt ausschließlich auf die Blockchain. Darunter versteht man ein dezentrales Register in einem Personen-zu-Personen-Netzwerk. Durch die Nutzung dieser Technologie können Teilnehmer Transaktionen ohne eine zentrale Autorisierungsstelle durchführen und bestätigen.

Vorher prüfen, dann umsetzen

„Die Blockchain ist ein völlig neues System, das bei manchen Projekten Sinn macht, bei anderen wiederum nicht. Bevor man ein Projekt damit startet, sollte man wissen, was man wirklich will und ob sich Blockchain dafür überhaupt eignet“, erklärt Katarzyna Ciupa im Gespräch mit der futurezone. „Natürlich macht es Sinn, die Technologie auszuloten, aber man muss sich eben ganz genau ansehen, was bereits funktioniert hat und was nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert, darf man nicht den Programmierern alleine die Schuld dafür geben.“