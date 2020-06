e-tec kauft DiTech-Reste: Sieben Standorte geplant

Wie e-tec am Dienstag in einer Presseaussendung bekannt gab, ist der in der futurezone bereits vergangene Woche vermeldete Kauf der DiTech-Konkursmasse nun auch offiziell unter Dach und Fach. Offenbar sind sieben DiTech-Standorte geplant, davon vier Filialen im Raum Wien, sowie in Graz, Innsbruck und Klagenfurt. Ob diese Pläne tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt werden können, werde derzeit evaluiert.

Die neu zu gründende DiTech GmbH wird Ihren Sitz in Wien haben. Geschäftsführer wird Bert Kuhn sein, Chef und Eigentümer der Mutterfirma e-tec electronic GmbH. Kuhn erwartet sich von der neuen DiTech-Firma einen Umsatz von 25 bis 50 Mio. Euro - ja nach Anzahl der betriebenen Standorte. Vorerst will Kuhn mit 20 bis 40 Mitarbeitern arbeiten. DiTech-Neu soll aufgrund der starken Synergieeffekte mit der Mutter e-tec schon im ersten Geschäftsjahr ein positives Betriebsergebnis erwirtschaften.