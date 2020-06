e-tec will Marke DiTech um 1,4 Millionen Euro kaufen

Dass die österreichische Elektronikbranche nach den Pleiten von DiTech, Niedermeyer und aktuell auch mcshark/mcworld schon bessere Zeiten gesehen hat und der Markt hart ist, bestreitet Kuhn nicht. Gerade, was DiTech betrifft, aber auch andere Pleiten in der Branche, seien die jedoch in erster Linie auf Missmanagement und falsche Betriebsführung zurückzuführen und weniger auf die Branchenbedingungen an sich.

Mit dem eigenen Unternehmen stehe man auf gesunden Beinen, zumal in den vergangenen Jahren auch nachhaltig gewirtschaftet wurde und ein effizientes Logistiksystem aufgebaut wurde. Die geplante Führung der beiden Marken verspreche eine Reihe von Synergieeffekten. Weitere Details zur geplanten Strategie, etwa von Mitarbeiteranzahl bis Filialdichte, wollte Kuhn nicht Preis geben, solange der Deal noch nicht offiziell durch ist.