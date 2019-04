"Ein cooles Innovation Lab reicht nicht"

Am 16. und 17. Mai findet in der Wiener Anker Brotfabrik der Corporate Culture Jam statt, der Unternehmen bei Transformationsprozessen helfen will. Die futurezone hat mit Mitveranstalterin Sabine Prettenhofer von der Agentur identifier über Wege zum innovativen Unternehmen gesprochen.

futurezone: Warum müssen sich Unternehmen wandeln?

Sabine Prettenhofer: Es geht um die Zukunftsfähigkeit. Ich kenne kein Unternehmen, das sich nicht mit Digitalisierung und Innovation beschäftigt. Die Frage lautet: wie intensiv und wie ernsthaft sie es angehen. Schade finde ich, wenn Unternehmen von der Angst angetrieben werden. Das fördert nicht unbedingt die Innovationskultur und die Stimmung.

Warum tun sich viele Unternehmen schwer, einen solchen Wandel zu vollzuziehen?

Es ist relativ leicht zu sagen: „Ab morgen sind wir innovativ.“ Ähnlich wie: „Ab morgen mache ich täglich Sport.“ Das klappt am Anfang super, aber dann kommt der Alltag und stoppt das beste Vorhaben. Ich glaube, wenn man intensiv an der Kultur arbeitet, dann kann es funktionieren. Das braucht aber Geduld und Hartnäckigkeit.