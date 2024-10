Schweizer Studenten bauen Rakete, die wie Falcon 9 landen kann

Die Schweizer waren mit ihrem Hop-Test nun sogar erfolgreicher als die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und die private Raumfahrtindustrie Europas, wie sie auf X bekanntgaben. GSP hat den ersten erfolgreichen Hop-Test in Europa durchgeführt, was bisher kein Raumfahrtunternehmen in Europa geschafft hat.

Käse als Nutzlast

Colibri startete am 18. Oktober erfolgreich und unternahm dann einen 60 Sekunden langen Flug in 105 m Höhe. Anschließend flog die Rakete 30 Meter in Richtung Südosten, bevor sie zum Startplatz zurückkehrte und wieder landete. An einem der Landebeine der Rakete hatte GPS zum Spaß ein Stück Käse befestigt.

Grundlage der Schweizer Studentenrakete ist ein selbstgebautes, bipropellantes F-100-Triebwerk, das beim Start einen Schub von 1,2 kN erzeugt.

Als bisheriges Musterexemplar einer wiederverwendbaren Rakete gilt die Falcon 9 von SpaceX. Aber auch diese Rakete ist derzeit nur teilweise wiederverwendbar. Laut SpaceX soll die nächste Generation der Starship-Rakete jedoch vollständig wiederverwendbar sein.