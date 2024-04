Zeitlupenvideo: Wenn die Starship-Triebwerke abgeschaltet werden

Wie es aussieht, wenn eines dieser Raptor-Triebwerke der Vakuum-Variante abgeschaltet wird, zeigt SpaceX nun in einem faszinierenden Zeitlupenvideo . Veröffentlicht wurde der Clip in einem X-Posting.

Die weltgrößte Rakete wird von insgesamt 33 leistungsstarken Raptor-Triebwerken in Richtung Weltraum befördert. In der oberen Erdatmosphäre werden die riesigen Triebwerke abgeschaltet und der Super-Heavy-Booster löst sich von der Starship-Rakete, die dabei ihre eigenen 6 Raptor-Triebwerke zündet.

Raptor vs. Raptor-Vakuum

In der Beschreibung zu dem Clip erwähnt SpaceX, dass das Raptor-Vakuum-Triebwerk für den Einsatz in der oberen Erdatmosphäre und im Weltraum ausgelegt ist. Wird das Triebwerk - so wie im Video - auf Meereshöhe und bei einem niedrigen Kammerdruck betrieben, dann erzeugt es bei seiner Abschaltung sichtbare Ringe.

Das Raptor-Triebwerk aus dem Zeitlupenvideo ist eines der Vakuum-Variante. 3 davon befinden sich auf der oberen Stufe - dem eigentlichen Starship. Sie sind deutlich kleiner als die Raptor-Triebwerke, die das riesige Raketensystem von der Erde aus auf die notwendige Geschwindigkeit beschleunigen.

➤ Mehr lesen: Japanische Rakete explodiert beim Start