Japanische Rakete explodiert beim Start

Die 18 Meter hohe Rakete ist eine Entwicklung von dem in Tokio ansässigen Unternehmen Space One . Der gescheiterte Versuch war der Erstflug der Kairos-Rakete. Weshalb die automatische Selbstzerstörung ausgelöst wurde, ist noch unklar und Gegenstand von Untersuchungen.

"Raumfahrt ist ein schwieriges Unterfangen", so der Kommentator einer Live-Übertragung, kurz nachdem die japanische Trägerrakete beim Launch in einem spektakulären Feuerball aufgegangen ist. Wenige Sekunden nach dem Start ist eine Anomalie aufgetreten, wodurch die Rakete vom Typ " Kairos " zur Explosion gebracht wurde.

Erste kommerzieller Satellitenstart

Space One wollte als erstes japanisches Unternehmen einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schicken. An Bord der Rakete befand sich ein staatlicher Satellit. Über die Bühne gegangen ist der Start auf Japans kommerziellem Weltraumbahnhof Space Port Kii in Kushimoto in der westlichen Präfektur Wakayama.

Die erste Stufe der Kairos-Rakete verfügt über ein einzelnes Triebwerk. Sie soll Nutzlasten bis zu 150 Kilogramm in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in etwa 500 Kilometer Höhe befördern können. In die niedrige Erdumlaufbahn sollten sich 250 Kilogramm ausgehen.

