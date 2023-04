Faultier übersteht Raketenstart und wird zum viralen Star

Faultier wurde gerettet

Der ungewöhnliche Besucher des Launch-Zentrums am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana mutierte umgehend zum Liebling in den sozialen Netzwerken. Viele machten sich Sorgen, ob denn das Faultier den nahegelegenen Raketenstart überhaupt überleben wird.

Nach kurzer Zeit kam Entwarnung: Das Tier wurde offenbar gerettet und in Sicherheit gebracht, wie es in einem Tweet des Geo-Magazins heißt.