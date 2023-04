SpaceX Starship: So könnt ihr heute den Start live verfolgen

Am heutigen Montagnachmittag wird die größte jemals gebaute Rakete zum ersten Mal in den Orbit starten.

Geplant ist jedenfalls, dass das riesige Raumfahrtvehikel am Montag in Richtung Orbit startet. Ungefähr 3 Minuten nach dem Launch soll sich der Super-Heavy-Booster vom Starship-Raumschiff trennen und im Golf von Mexiko niedergehen. Das Starship soll weiterfliegen und die Erdumlaufbahn erreichen, bevor das Vehikel im pazifischen Ozean wassert.

"Erfolg möglich, Spannung garantiert", schreibt SpaceX-CEO Elon Musk auf Twitter. "Bei einem Test wie diesem wird Erfolg daran gemessen, wie viel wir lernen können", heißt es von SpaceX. Wenn am heutigen Montag die leistungsstärkste und größte je gebaute Rakete erstmals abhebt, ist völlig unklar wie der erste Startversuch ausgeht.

Wann startet die Rakete?

Für den Start gibt es ein 150-minütiges Zeitfenster das sich am heutigen Montag um 15:00 Uhr (MESZ) öffnet. Wann die 33 Raptor-Triebwerke tatsächlich zünden, ist noch unklar. Wie bei allen Raketenstarts ist nicht ausgeschlossen, dass der Launch aufgrund von Wetterbedingungen oder technischen Problem verschoben werden muss.

SpaceX wird den Start jedenfalls live übertragen. Der Livestream im SpaceX-YouTube-Kanal startet 45 Minuten vor dem Launch. Sämtliche Updates zu dem historischen Start wird das Weltraumunternehmen über seinen Twitter-Kanal bereitstellen.

Zahlreiche Kameras sind bereits auf die Startrampe am Testgelände in Boca Chica in Texas gerichtet und übertragen die Bilder ebenso live auf YouTube.