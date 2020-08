Kurios: Als die NASA Coca Cola und Pepsi im Weltraum testete

Am 29. Juli 1985 startete das Space Shuttle Challenger ins All. Die Mission: Mehr über die Solar-, Atmosphären- und Astrophysik erfahren. Doch das war nicht alles, was die Astronauten an Bord erforschen sollten.

Der US-amerikanische Astrophysiker John-David Francis Bartoe, der damals als Nutzlastspezialist an der Mission teilnahm, hat sich nun 35 später auch zu den kuriosen, sogenannten "Space Cola Wars" geäußert - dem damaligen "Cola-Krieg" im Weltall. Damals war er ihm unangenehm.