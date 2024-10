Wenn die KI-Blase platzt, gehen 99 Prozent der Firmen bankrott, warnt Baidu

Nicht nur im Silicon Valley, sondern weltweit herrscht beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) nach wie vor eine Goldgräberstimmung. Neben bekannten Überfliegern wie OpenAI und Nvidia werden auch jeden Tag überall auf der Welt neue Start-ups gegründet, die mit irgendeinem KI-Produkt in die Geschichtsbücher eingehen wollen.

Nun hat sich Robin Li, der Chef vom „chinesischen Google“ Baidu, bei einer Konferenz in den USA kritisch zum aktuellen KI-Hype geäußert. Er glaubt, dass wir uns in einer Situation befinden, die der Dot-Com-Blase Ende der 1990er ähnelt. Damals wurden hohe Erwartungen in neue Internet-Geschäftsmodelle gesetzt, die sich schließlich als überzogen herausstellten und viele Unternehmen in der Folge plötzlich pleitegingen. Li sagte nun, dass nach seiner Erwartung nur 1 Prozent dieser neuen KI-Unternehmen überleben werden, weil die Branche so gnadenlos sei.