Facebook-Seiten bekommen Timeline-Design

Wie Facebook heute bekannt gegeben hat, werden Facebook Pages so wie die Profil-Seiten der Normalnutzer auf das neue Timeline-Layout umgestellt. Seiten-Administratoren werden mit einer Einblendung über die Neuerungen informiert, die verpflichtend am 30. März für alle Facebook-Pages eingeführt wird. Wer will, kann das neue Design schon jetzt freischalten. Gerüchte, dass die Pages den Look der Timeline bekommen, gibt es schon seit Monaten. Eine Informationsseite von Facebook findet sich hier.

Betreiber von Facebook-Pages - vor allem Firmen, Künstler, Medien etc. - können die Seite nun vor allem deutlicher branden. Das Header-Bild oben bietet großzügigen Platz für Schriftzüge, Logos oder Fotos. Außerdem lässt sich festlegen, welches Bild im "Fotos"-Bereich angezeigt werden soll.