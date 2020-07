Google startet Cloudspeicherdienst Nearline

Wie TechCrunch berichtet, bieten andere Unternehmen wie Amazon Unternehmen schon seit Längerem so genannte "Cold Storage Services" an. Will man einen Zugang zu dort gespeicherten Daten, etwa zur Weiterverarbeitung, benötigt der Speicherdienst üblicherweise relativ viel Zeit zum Umwandeln.

Google kann diese Umwandlungszeit bei Nearline deshalb gering halten, weil Daten technisch gesehen auf dem selben Cloudspeichersystem gelagert werden, wie etwa die Daten von Gmail-Nutzern, die ständig Zugriff auf alle jemals erhaltenen E-Mails haben.