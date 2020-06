Google will Satellitenbetreiber Skybox kaufen

Derzeit ist mit SkySat-1, der am 21. November 2013 gestartet ist, nur ein Skybox-Satellit im All. Das Ziel ist 24 Satelliten zu betreiben. Der nächste Satellit soll noch in diesem Jahr starten.

Skybox will Unternehmen Access Points zu dem zukünftigen Satelliten-Netzwerk verkaufen. Dieser besteht aus zwei Racks und einer Satellitenschüssel mit 2,4 Metern Durchmesser. Die Kunden können so Aufträge direkt erteilen und innerhalb von 20 Minuten Satellitenbilder und –videos erhalten.