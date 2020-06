Groupon startet nächste Woche Börsengang

Das Internet-Schnäppchenportal Groupon macht offenbar ernst mit seinen Börsengang-Plänen. Am Montag oder Dienstag kommender Woche solle die sogenannte Roadshow starten, um Anleger zu einer Investition zu bewegen, hieß es am Dienstag in mit der Situation vertrauten Kreisen.

Der Börsengang dürfte das Unternehmen zwischen elf und zwölf Milliarden Dollar (8,04 und 8,77 Mrd. Euro) bewerten. Groupon hatte im Juni bei den Behörden einen Börsengang im Volumen von bis zu 750 Millionen Dollar angemeldet. Wegen der Marktturbulenzen hatte sich das Vorhaben