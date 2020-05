Hannes Ametsreiter wird Vodafone-Deutschland-Chef

Am 30. Juni wird Vodafone-Europa-Chef Philipp Humm dem Vodafone-Aufsichtsrat vorschlagen, Ametsreiter ab dem 1. Oktober zum neuen CEO von Vodafone-Deutschland zu berufen, das geht aus einer internen E-Mail hervor, die der futurezone vorliegt. „Ich freue mich, dass wir einen renommierten Telekommuniaktionsmanager mit großer Marketing-Expertise als neuen CEO gewinnen konnten“, schreibt Humm in der E-Mail. Ametsreiter soll auch Mitglied im erweiterten Vorstand der Vodafone Group werden, heißt es weiter. Vodafone Deutschland bestätigte die Berufung Ametsreiters am Freitagvormittag in einer Aussendung.