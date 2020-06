Hofer startet Mobilfunkmarke HoT mit Kampftarifen

Wie bereits erwartet, verzichtet HoT auf Servicepauschale und Vertragsbindung und ist als SIM-only-Angebot verfügbar. Dabei wird eine 3-in-1-SIM-Karte ausgegeben (mini, micro und nano), die für jedes Endgerät passt. Die benötigte SIM wird einfach aus der Vorlage herausgebrochen. Als weitere "Goodies" verspricht HoT eine absolute Preisgarantie. Die Tarife würden nicht teurer, sondern maximal gesenkt werden. Derartige Preissenkungen würden an alle Kunden weitergegeben. Nicht verbrauchtes Guthaben wird nach 13 Monaten ohne Rückfrage des Kunden zurückbezahlt. Starterpakete (1,99 Euro) sind ab 02. Jänner in jeder Hofer-Filiale verfügbar.

Bei der Abrechnung setzt Hofer auf verschiedene Möglichkeiten. Weiterhin kann man Ladebons in Hofer-Filialen erwerben. Gleichzeitig kann Guthaben automatisch per App, auf der Webseite oder per SMS aufgeladen werden. Bankeinzug, Kreditkarten-Abrechnung, aber auch Paypal werden unterstützt.