IBM will bei Cloud und Big Data ordentlich wachsen

Ab 2018 sollen die Datenverarbeitung im Internet sowie andere Bereiche abseits des klassischen Geschäfts des US-Technologiekonzerns wie etwa die Erfassung und Verwertung riesiger Datenmengen ( Big Data) oder Sicherheitssoftware jährlich einen Umsatz von 40 Mrd. Dollar (35,25 Mrd. Euro) bringen.

Es wäre ein Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr um 60 Prozent. Diese Zielmarke gab das Unternehmen, das sich einst mit PC und Großrechnern einen Namen machte, am Donnerstag auf einem Investorentreffen in New York aus.