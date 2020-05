Käufer für insolventen TV-Hersteller Loewe in Aussicht

Für den in die Pleite gerutschten Fernsehgeräte-Hersteller Loewe ist Rettung in Sicht: Die Traditionsfirma aus dem deutschen Kronach teilte am Montag mit, sie habe einen Finanzinvestor gefunden, der die Sanierung und Neuausrichtung unterstützen wolle. Es gebe ein "konkretes, schriftliches Angebot" zum Erwerb des operativen Geschäfts und wesentlicher Teile der Loewe AG.

Noch gebe es allerdings "offene Punkte", die in den nächsten Wochen geklärt werden sollen. Loewe hatte Anfang Oktober Insolvenz angemeldet, nachdem sich während eines Schutzschirmverfahrens kein Investor hatte finden lassen.

Die börsennotierte Aktiengesellschaft selbst wolle der potenzielle Investor aber nicht übernehmen, betonte Loewe. Die Aktionäre würden von der Rettung also allenfalls über die Insolvenzquote profitieren - dort stehen sie aber hinter den Gläubigern in der letzten Reihe. Die Loewe-Aktie brach um 23 Prozent ein, lag aber immer noch bei 2,90 Euro. Die Papiere insolventer Unternehmen notieren meist mit Cent-Beträgen.