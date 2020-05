Loewe mahnt DiTech wegen zu niedriger Preise ab

In einem Blogeintrag geht DiTech-Geschäftsführer Damian Izdebski nun an die Öffentlichkeit. Wenngleich er Verständnis für die Vorgehens- und Argumentationsweise von Loewe zeigt, stellt Izdebski in Abrede, Wettbewerbsvorteile aus dem Abverkauf zu ziehen. Vielmehr müsse DiTech angesicht der derzeitigen Situation bei Loewe versuchen, noch größere Verluste zu vermeiden und zumindest einen Teil der Kosten für die bereits gekaufte Ware wieder hereinzubekommen. Das sei "wirtschaftlich vernünftig und dem Kunden gegenüber fair", zumal dieser ja nicht wissen könne, ob es die Marke in wenigen Wochen noch gebe bzw. was mit dem Gerät passiere, wenn später Probleme auftauchen.

Bei der Geschäftsführung von Loewe Österreich zeigt man kein Verständnis für das Vorgehen von DiTech. Dass es DiTech von Jänner bis Juli im Gegensatz zu anderen Händlern nicht geschafft habe, eine Handvoll an Geräten zu verkaufen, spreche nicht unbedingt für die behauptete starke Beratungsqualität von DiTech. Hunderte Fachhändler würden auch in diesen schwierigen Zeiten beweisen, dass sich mit Loewe gut Geld verdienen lasse und der Konsument Freude am Premiumprodukt habe, wenn eben die Verkaufskompetenz passe. Alles unter Einstandspreis zu verkaufen, könne sicherlich keine Lösung sein, meinte Loewe-Austria-Geschäftsführer Hannes Lechner zur futurezone.