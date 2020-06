Liberty prüft Einstieg bei ProSiebenSat1-Videoportal

Der US-Kabelriese Liberty Global hat einem Zeitungsbericht zufolge ein Auge auf die Online-Videoplattform Maxdome des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 geworfen. Liberty spreche mit ProSiebenSat.1 über einen Einstieg bei Maxdome, schreibt das " Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Branchenkreise. Dem US-Konzern schwebe eine Beteiligung von etwa 50 Prozent vor. Liberty und ProSiebenSat.1 lehnten Stellungnahmen zu dem Bericht ab.

Liberty ist als Kabelkonzern bisher fast ausschließlich im Infrastrukturgeschäft aktiv, drängte zuletzt aber auch in das Geschäft mit Inhalten. In Deutschland zählt Deutschlands zweitgrößter Kabelnetzbetreiber Unitymedia Kabel BW zum Liberty-Imperium. In diesem Jahr kaufte Liberty in Großbritannien den Film-, Fernseh- und Videoproduzenten All3Media und übernahm einen Minderheitsanteil am TV-Sender ITV.