Das 25 Jahre alte Nokia 3210 ist zurück

HMD Global will hier Abhilfe schaffen und legt das Nokia 3210 neu auf. Das kultige Dumbphone kommt in einem aufgefrischten Retro-Look , setzt auf einen stark reduzierten Funktionsumfang und verzichtet gänzlich auf irgendwelche Apps .

Nostalgische Benutzererfahrung

Mit dem Feature-Phone wird man also nur Telefonieren und per SMS kommunizieren können. Mit an Bord ist auch eine Kamera mit 2 MP, die Schnappschüsse im Y2K-Stil ermöglichen soll. Auch eine Taschenlampe ist vorhanden. Bei all der Nostalgie darf natürlich auch das Kult-Spiel Snake nicht fehlen.

Das Nokia 3210 bietet ein Retro-Benutzererlebnis und ist laut Herstellerangabe mit einem langlebigen Akku ausgestattet. Dass die Batterie lange durchhält, dürfte aufgrund des Mini-Displays mit einer Diagonale von 2,4 Zoll und der abgespeckten Software tatsächlich der Fall sein.

➤ Mehr lesen: "Fast ohne Funktionen": Heineken präsentiert eigenes Klapp-Handy