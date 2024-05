Neues iPad Pro im Hands-on: Erster Eindruck vom Super-Tablet

Apple hat seiner High-End-Schiene an iPads neue Geräte spendiert. Und die Neuerungen können sich sehen lassen.

Das neue iPad Pro kommt wieder in 2 Größen

Apple hat am Dienstag sein neues Spitzen-Tablet vorgestellt. Das iPad Pro kommt mit so vielen Neuerungen wie schon lange nicht mehr. Am Rande eines Apple-Events in London konnte ich das neue iPad bereits ausprobieren. ➤ Mehr lesen: Apples neuer Versuch, Laptops zu ersetzen Eine der größten Neuerungen ist definitiv der OLED-Screen. Es soll das beste Display sein, das jemals in einem Tablet zum Einsatz gekommen ist. Und tatsächlich weiß der Screen auch in der Praxis zu überzeugen. Die Kontraste sind hervorragend, die Farben springen einen regelrecht an. Schwarz, schwärzer Apple selbst möchte die besonders guten Schwarzwerte herausstreichen. So ist es wohl kein Zufall, dass sowohl auf den Promo-Bildern als auch auf den Vorführgeräten am Rande des Londoner Events ein schwarzes Wallpaper voreingestellt ist. Im Hinblick auf Verarbeitung zeigt Apple erwartungsgemäß keine Schwächen. Das neue iPad fühlt sich wertig an. Es ist es mit 5,1mm beim 13-Zoll-Modell das dünnste Gerät, das das Unternehmen laut eigenen Angaben jemals auf den Markt gebracht hat.

Dünn kann schon was Ich muss zugeben, dass mich der Hype um möglichst dünne Tablets (oder Handys) nie so wirklich gepackt hat, es ist eigentlich kein Faktor, der für mich besonders ausschlaggebend ist. Dennoch muss ich gestehen, dass das dünne Gehäuse des Pros in der Praxis tatsächlich seinen Reiz hat. ➤ Mehr lesen: Neues iPad Air vorgestellt - 5 Dinge, die ihr wissen müsst Und das dünne Gehäuse sorgt noch für einen weiteren angenehmen Punkt. In Kombination mit dem ebenfalls schlankeren Magic Keyboard trägt das Gesamtpaket deutlich weniger auf als die Vorgängergeneration. Während ich mir beim 2022er-iPad-Pro oft schon zweimal überlegt habe, ob ich das Gerät in Kombination mit der Tastatur wirklich in den Rucksack packen will, dürfte dies bei der neuen dünneren Kombi weniger ein Problem darstellen. Mehr Notebook denn je Dadurch, dass das neue Magic Keyboard aus Metall ist, fühlt sich das Gesamtpaket aus iPad und Tastatur mehr denn je nach einem Notebook an. Ein umfassender Eindruck zur Leistung des M4 lässt sich im Rahmen dieses kurzen Hands-ons freilich nicht gewinnen. Man kann aber davon ausgehen, dass der Chip mehr als genug Leistung für sämtliche gängige iPad-Anwendungen sowie für aufwändigere Prozesse wie Videoschnitt (zum Beispiel mit dem neuen Final Cut) bietet. ➤ Mehr lesen: KI-Funktionen sollen Verkäufe von Apple wieder anfeuern

