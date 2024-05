Apples neuer Versuch, Laptops zu ersetzen

Es gibt auch einiges zu besprechen, ist es doch das größte Upgrade, das die Geräteserie jemals bekommen hat. Ein neues iPad Air sowie ein neues iPad Pro , jeweils in 2 Größen plus Zubehör, wurden vorgestellt.

Heuer ist das aber anders. Apple lädt zum Event. Über die Bühne ging die Veranstaltung als Livestream im Netz. Journalist*innen wurden unter anderem in London zur Präsentation geladen.

Wenn Apple in den vergangenen Jahren neue Tablets angekündigt hat, ging das meist recht schmucklos über die Bühne. Lediglich Presseaussendungen informierten über neue iPad-Modelle .

Neues iPad Pro

Apple versucht, das iPad Pro seit jeher als Arbeitsgerät zu verkaufen, das in der Lage ist, Laptops zu ersetzen. Aufgegangen ist dieser Plan bislang nur zum Teil. Zwar haben die iPad Pros eine treue Kundschaft, beim produktiven Einsatz können sie den MacBooks auf vielen Ebenen bislang nicht das Wasser reichen. Mit den neuen Pros soll sich das nun ändern und dafür wirft Apple alles in den Ring, was es zu bieten hat.

So kommen die neuen iPad-Pro-Modelle erstmals mit OLED-Displays. Es soll der beste Screen sein, der je bei einem Tablet zum Einsatz gekommen ist. OLED-Displays sorgen für besonders schönen Kontrast und dunkles Schwarz.

Grund dafür ist, dass jeder Pixel einzeln beleuchtet werden kann. Damit sind sie zudem besonders stromsparend. Gerade bei dem großen iPad Pro könnte das für eine deutlich längere Akkulaufzeit sorgen.

Die neuen Screens sind auch wesentlich heller als zuvor: 1.000 nits Fullscreen-Helligkeit, 1.600 nits Peak-Brightness. Ultra Retina XDR nennt Apple seine neuen Displays.