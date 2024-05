Microsoft schließt 4 Spielestudios, erntet Kritik für unpassende Werbung

Xbox hätte keinen schlechteren Tag finden können, um mit "Feel the Burn Today" den neuen Controller zu bewerben.

Microsoft schließt 4 Spielestudios. Die kleineren Entwickler-Firmen gingen durch die Bethesda-Übernahme an Microsoft über. Jetzt macht der Konzern sie dicht.

Betroffen sind Arkane Studios (Redfall), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within) und Alpha Dog Games (Mighty Doom). Außerdem wird Roundhouse Studios mit ZeniMax Online Studios (Elder Scrolls Online) zusammengeführt. Das erklärte Xbox Game Studios-Chef Matt Booty in einer E-Mail, berichtet IGN. Zusätzlich würden weitere Stellen bei Bethesda abgebaut.

"Feel the Burn"-Werbung sorgt für Kritik

Das allein ist für die Beteiligten ein Schock. Doch Microsoft machte die Situation mit einer unüberlegten Aussendung noch schlimmer. Am selben Tag startete die Werbekampagne für den neuen Xbox-Controller mit dem Slogan "Feel the Burn Today". "Burn" ist auch umgangssprachlich für eine respektlose Beleidigung und genau so dürfte sich diese Kampagne für die Betroffenen wohl anfühlen.