Microsoft ist nun hinter Apple das zweitteuerste Unternehmen

Microsoft ist die neue Nummer zwei hinter Apple auf der Rangliste der größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Die Aktie des Technologiekonzerns aus Redmond im US-Staat Washington stieg am Donnerstag an der Börse von New York um 1,63 Prozent auf 49,58 Dollar (39,8 Euro).

Damit hatte Microsoft einen Börsenwert von 408,5 Mrd. Dollar (328 Mrd. Euro) und schlug die bisherige Nummer zwei, den Ölkonzern ExxonMobil. Dessen Aktienkurs sank am Donnerstag um 0,96 Prozent auf 94,46 Dollar und einen Börsenwert von 400 Mrd. Dollar.