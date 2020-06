Modernisierung des Kraftwerks Ybbs schreitet voran

Die Arbeiten werden noch vor dem Jahreswechsel beendet. Insgesamt investiert der Verbund in den kommenden Jahren 144 Mio. Euro in die sechsprozentige Effizienzsteigerung des Standortes. Bis 2020 investiert der Kraftwerkseigentümer Verbund 144 Millionen Euro, um das Laufkraftwerk in Ybbs um 4,5 Prozent effizienter als bisher zu machen - das entspricht dem Jahresstromverbrauch von rund 22.000 Haushalten. Dazu werden auch die übrigen sechs Maschinen, die bereits vor 53 Jahren gebaut wurden und seither bereits rund 400.000 Arbeitsstunden in Betrieb waren, dem aktuellen Stand der Technik angepasst.