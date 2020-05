Netflix bekommt in den USA Konkurrenz von Time Warner

Der zum US-Medienriesen Time Warner gehörende Fernsehsender HBO (Game of Thrones, The Sopranos) kündigte am Mittwoch auf einer Investorenkonferenz den Start eines ähnlichen Streamingservices für 2015 an. Das Angebot richtet sich zunächst an die etwa 10 Millionen US-Kunden, die von Time Warner ihr Internet beziehen, aber kein Fernsehen. Die Aktie von Netflix reagierte kurz vor Bekanntgabe der Quartalszahlen dennoch empfindlich und geriet mit mehr als drei Prozent ins Minus. Das Unternehmen war jüngst auch in Österreich gestartet. Es bietet für eine monatliche Abo-Gebühr Filme und Serien an, die im Internet abrufbar sind.