Neue iPhones und iPads bescherten Apple Rekord-Weihnachten

Rekordverkäufe der neuen iPhone- und iPad-Modelle haben das Weihnachtsgeschäft von Apple getrieben. Der kalifornische Technologiekonzern setzte von Oktober bis Dezember 51 Millionen der Smartphones ab gegenüber 47,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Von den Tablet-Computern gingen 26 Millionen raus nach 22,9 Millionen.

Apple konnte so den Umsatz in seinem ersten Geschäftsquartal um sechs Prozent auf noch nie dagewesene 57,6 Milliarden Dollar (42,1 Mrd. Euro) hochschrauben, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab. Der Gewinn stagnierte indes bei unterm Strich 13,1 Milliarden Dollar und damit auf dem Niveau der zwei vorherigen Weihnachtsquartale. Der Konzern bekommt die vermehrte Konkurrenz zu spüren und steckte unter anderem mehr Geld ins Marketing.