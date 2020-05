News Corp: Google ist eine "Plattform für Piraterie"

In einem am Mittwoch in New York veröffentlichten Brief an EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia warf News-Corp-Chef Robert Thomson dem Internetkonzern vor, seine Marktmacht auszunutzen, „um die Konkurrenz zu ersticken“. Die bisher von Almunia vorgelegten Lösungsvorschläge im Streit mit Google reichten nicht aus, zumal die Macht von Google jeden Tag wachse. Laut BBC sei für Thomson Google eine " Plattform für Piraterie".

Google sei „außerordentlich erfolgreich dabei gewesen, mit seinen Nutzern Geld zu verdienen“, habe aber nicht den Willen gezeigt, fundamentale Eigentumsrechte zu respektieren, obwohl es dazu eindeutig in der Lage sei, kritisierte der Chef der Mediengruppe, zu der renommierte Zeitungen wie das „ Wall Street Journal“ und die britische „Times“ gehören.