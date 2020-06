Nokia-Chef: Windows-Handys noch dieses Jahr

Der strauchelnde finnische Handyriese Nokia bringt noch in diesem Quartal erste Smartphones mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows auf den Markt. Dies kündigte Nokia-Chef Stephen Elop am Dienstag auf einer Messe in Helsinki an. Bisher war erwartet worden, dass der Konzern Ende Oktober in London lediglich ein Mobilfunktelefon auf Windows-Basis vorstellt, um damit seine Aufholjagd einzuleiten. Elops sprach nun aber im Plural von Produkten, die in den Handel kämen.

Nokia kämpft mit allen Mitteln um die Spitzenposition unter den Handyherstellern, die Apple und Google dem landjährigen Branchenprimus streitig machen. Apple wird dem Vernehmen nach am