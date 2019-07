Österreich-Cloud: Wirtschaftskammer kontert Kurz auf Twitter

"Austrian Cloud" gibt es bereits seit 2017

Bereits 2017 wurde die Initiative "Austrian Cloud" ins Leben gerufen. Die Initiative der Wirtschaftskammer Wien mache heimische Cloud-Dienstleister sichtbar, die Daten auch in Österreich speichern, stellt Martin Heimhilcher klar, der in der WK Wien für Information & Consulting zuständig ist. "Nur in Österreich und in der EU ist eine optimale Rechtssicherheit gegeben", sagt Heimhilcher in der Aussendung.

Laut Informationen der WKO bieten mindestens 150 heimische Unternehmen an, Daten in einer österreichischen Cloud zu speichern. Eine Suche nach Firmen, die Daten in Österreich speichern, liefert bei der WKO 216 Treffer.

Hämische Reaktionen auf Twitter

Auf Twitter sorgte der Ö-Cloud-Tweet von Kurz für heftige Reaktionen. Viele Nutzer reagierten hämisch und wiesen den ÖVP-Chef ebenso wie die Wirtschaftskammer auf die bereits bestehenden österreichischen Cloud-Lösungen hin. Andere bringen die Idee, einer heimischen Datenspeicherung mit der so genannten Schredder-Affäre in Verbindung, bei der offenbar heikle Daten aus dem Kanzleramt auf dubiose Art und Weise vernichtet wurden.