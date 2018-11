"Österreich ist ein guter Ort für Blockchain-Unternehmen"

Vertrauen

Bei der Umsetzung von KI-Systemen sei vor allem wichtig, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. “Wir werden diese Systeme nicht annehmen, wenn wir nicht Vertrauen erzeugen”, so Chowdhury. Erreichen könne man das, wenn man einige Kernpunkte beachte. Man müsse dafür sorgen, dass Entwicklungen transparent stattfinden und dass es die Möglichkeit gebe, sie immer neu zu überprüfen und zu überdenken.

Chowdhury nannte als Beispiel ein Projekt von Amazon, bei dem Jobbewerber von einer künstlichen Intelligenz bewertet wurden. Dabei stellte sich heraus, dass Frauen von dem Algorithmus systematisch benachteiligt wurden. Der Grund: Die KI wurde mit von Menschen verfassten Beurteilungen aus zehn Jahren trainiert und übernahm die sexistischen Verhaltensmuster einfach. Amazon erkannte das Problem und stellte das Projekt ein. “Es war für sie okay, es bleiben zu lassen”, so Chowdhury: "Genau dieser Mut, auch große Projekte, in die bereits viele Stunden an Arbeitskraft geflossen sind, einzustellen, ist wichtig."