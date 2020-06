Preisrückgang bei seltenen Erden nützt Hightech-Industrie

Ob sich bessere Einkaufskonditionen am Ende in niedrigeren Preisen für Endprodukte widerspiegeln, ist schwer zu sagen. Viele Industrien dürften aber erleichtert darauf reagieren, dass das Hauptförderland China seine Exportbeschränkungen für seltene Erden aufgehoben hat.

In der LCD-Produktion beispielsweise macht der Preis dieser Rohstoffe nach EU-Angaben über die Hälfte der Kosten aus. Von 2006 bis 2011 war Dysprosium, das etwa in der Lasertechnologie verwendet wird, um das Vierzigfache teurer geworden - von 60 auf 2.400 Dollar (2.031,66 Euro) je Kilogramm.

Für weitere Elektronikmetalle ist nach Einschätzung des DERA-Chefs keine Entspannung in Sicht: "Bei Germanium, Indium oder Lithium gab es zuletzt eine deutliche Bewegung nach oben." Diese Stoffe fließen in Anwendungen wie Akkus, Sensorik sowie Glasfaser- und IT-Technik. "Die Mengen sind aber in der Regel nicht so hoch, dass es zu nennenswert teureren Endprodukten kommen dürfte", meinte Buchholz.

Unabhängig vom Preistrend blieben die Lieferrisiken für schwere seltene Erden hoch: " China ist Hauptlieferant - daran ändern auch neue Förderstätten in Australien und Kalifornien nichts."